Happy Birthday: 50. Ausgabe des Funktionsträgerseminars!

Am Wochenende Ende Oktober/Anfang November gibt es etwas in der DARC-Geschäftsstelle zu feiern – die 50. und damit Jubiläumsausgabe des Funktionsträgerseminars! Sie unterstreicht die Erfolgsgeschichte der Seminarreihe, die seit 2006 in der DARC-Geschäftsstelle stattfindet. Die Teilnehmer – mit dem Fokus auf Ortsverbandsvorsitzende, ihre Stellvertreter und Kassierer – fahren nicht selten begeistert nach Hause. Einen jüngsten Erlebnisbericht finden Sie in der Dezemberausgabe der CQ DL.

Inhaltlich geht es um das Handwerkszeug für ein aktives OV-Leben mit Vorträgen über Kassenführung im Ortsverband, Mitgliederversammlung und Wahl, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz im OV und vieles mehr. Am Abend finden zudem noch interessante Workshops statt, wozu Funkbetrieb an der Clubstation DFØAFZ ebenso zählt wie eine Einführung in das Hamnet oder auch ein Einblick, wie die monatlichen CQ DL-Ausgaben entstehen. Auch für das Jahr 2026 plant der DARC e.V. wieder Seminare im Amateurfunkzentrum. Auf der DARC-Webseite finden Sie weitere Informationen zum Seminar und auch Anmeldeunterlagen zu gegebener Zeit: https://www.darc.de/nachrichten/veranstaltungen/#c48169.