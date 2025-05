Helfer gesucht: 57. DNAT vom 28.–31. August

Es ist noch ein paar Tage hin, dennoch machen die Veranstalter bereits jetzt auf die 57. Deutsch-Niederländischen Amateurfunkertage, kurz DNAT, vom 28. bis 31. August aufmerksam. Das Event findet in Bad Bentheim statt. Die Redaktion erreicht mit dem Aufruf zeitgleich eine dringende Bitte um helfende Hände bei der Ausrichtung der Veranstaltung.

„Wir, der DNAT e.V., stirbt aus … aber das wollen wir NICHT!“, heißt es in einem Flyer seitens der Veranstalter. „Deshalb brauchen wir DEINE Unterstützung. Komm in unser DNAT-Team und unterstütze uns einmal im Jahr bei den Deutsch-Niederländischen Amateurfunkertagen (DNAT) in Bad Bentheim – August 2025. Interesse? Melde dich bei db6qn(at)msn.com. Mehr Infos & Bilder: www.dnat.de“. Das Veranstaltungsprogramm 2025 ist bereits auf der Veranstaltungswebseite zu finden.