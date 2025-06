Hotelkontingent für 75 Jahre DARC e.V. am 30. August

Der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. feiert am 30. August sein 75-jähriges Bestehen. In und um die Stadthalle Baunatal (Friedrich-Ebert-Allee 13, 4225 Baunatal) gibt es ein buntes Programm für jeden Geschmack. Für diesen Anlass haben wir Sonderkonditionen für ein Kontingent an Hotelzimmern in Kassel und Baunatal reservieren können. Schnell sein lohnt sich! Hier gehts zur Zimmerauswahl: kassel-convention.de/kontingente/hotelkontingent-ein-fest-fuer-den-amateurfunk-75-jahre-darc-ev-am-30082025-2656 .