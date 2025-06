IARU lädt zum Besuch ihrer Innovationszone am Stand ein

Die Internationale Amateur Radio Union (IARU) lädt zum Besuch ihrer Innovationszone an ihrem Stand auf der HAM RADIO ein. Die Stand-Nummer lautet A1-472. Geplant ist die Vorstellung zahlreicher Projekte: Breitband HF & IP über Kurzwelle mit bis zu 120 kBit/s via HF, STANAG 5066 und SDR, Künstliche Intelligenz (KI) im Amateurfunk (von Contest-Robotern zu SSB-Skimmern und Rauschunterdrückung), LoRa Mesh und Krisenkommunikation (Resiliente Netzwerke für diesen Einsatz), Wissenschaftliche Bürgerprojekte (Messen, Beobachten und Wissen gemeinsam aufbauen),

Satellitenstarts und Telemetrie-Empfang (von CubeSATs zu SatDump), HamserverPi mit SIP-Telefonie und private IP-Netzwerke auf Amateurfunkfrequenzen, Open Source Software (von der Community für die Community), ZigRadio, OpenRTX (Freie Open Source Firmware für Amateurfunk), Trx-control (vollständige Kontrolle des Transceivers über Software), MMDVM Relais (Open Source Multi-Mode Digital Voice Modem), FreeDV RADE Projekt (Maschinen-lernender Vocoder für HF).



In einem Demo-Bereich erfahren Sie über Messaging via LoRa über geostationäre Satelliten (QO-100), Wildtier-Tracking und Skywarn mit SDR, KI-kontrollierte Conteststation und Antennendiagnostik, FreeDV über Kurzwelle mit RADE maschinen-lernendem Codec, zeitgemäße Krisenkommunikation mit SIP via Hamnet, Satelliten-Decoding via SDR und Smartphone, Live Open Source Projekte: OpenTrx, Trx-control, MMDVM, ZipRadio und vieles weitere.



Über weitere Details berichtet die IARU in einer Meldung auf ihrer Webseite unter: https://www.iaru-r1.org/2025/iaru-innovation-zone-ham-radio-2025/.