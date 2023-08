Interview unter dem Turm #55: Uwe Guzman, DD7GU, über die Arbeit des AATiS e.V.

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 55 sprechen wir mit Uwe Guzman, DD7GU. OM Uwe ist Vorsitzender des AATiS e.V. Im Video sprechen wir mit ihm über die Arbeit des Arbeitskreises für Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule. Welches Services bietet der Verein? Wo liegen die Schwerpunkte? Dies und mehr im Interview.