Interview unter dem Turm #58: Michael Mittler, DM1CHA, über ÖA und Soziale Medien

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 58 sprechen wir mit Michael Mittler, DM1CHA. Er engagiert sich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für den Amateurfunk. Aktuell liegt ihm Facebook besonders am Herzen, was auch schon zum Erfolg führte: Durch die Aktivitäten konnten neue Mitglieder gewonnen werden. Über seine Taktiken und weitere Projekte – in diesem Interview.