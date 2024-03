Interview unter dem Turm #59: Matthias Jung, DL9MJ: 50 Ohm.de, Klasse N und Ausbildung

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 59 sprechen wir mit dem DARC-AJW-Referenten Prof. Dr. Matthias Jung, DL9MJ. Er gibt uns Einblicke in die neue Ausbildungs- und Lernplattform 50ohm.de, die neue Amateurfunkklasse N und Ausbildung im Allgemeinen. Den kurzweiligen Videobeitrag finden Sie auf dem DARC-YouTube-Kanal „darchamradio“ unter dem Link youtu.be/no1I_c2q-dc .