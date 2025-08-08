Interview unter dem Turm #73: Jörg Dorgeist, DJ7NT, über das Online-Logbuch "Wavelog"

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Menschen und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 73 sprechen wir mit Jörg Dorgeist, DJ7NT. Er ist einer der vier Entwickler, der die Logging-Software "Wavelog" zur Verfügung gestellt hat. Was treibt ihn an, am Projekt mitzuwirken? Welche Features bietet die Software? Auf jeden Fall ein moderner Ansatz, da Wavelog im Webbrowser arbeitet und keine lokale Installation auf dem PC erfordert. Dies und mehr erfahren Sie in unserem "Interview unter dem Turm“ mit DJ7NT.