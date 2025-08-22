Interview unter dem Turm #75: HB9SSB über die IARU Innovation Zone auf der HAM RADIO

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Menschen und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 75 sprechen wir mit Marc Balmer, HB9SSB. Er engagiert sich als OpenSource Projekt Koordinator in der IARU. Auf der HAM RADIO 2025 trafen wir ihn am Stand der IARU Innovation Zone. Hier stellte die IARU zukunftsweisende technische Projekte aus, welche die Messebesucher bestaunen konnten. OM Marc erzählt uns ausgiebig, was es damit auf sich hat. Ein Ein- und Ausblick sozusagen! Dies und mehr in unserem "Interview unter dem Turm“ mit HB9SSB.