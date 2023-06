Jetzt wird getrötet

Der DARC nimmt mit einer eigenen Instanz an der weltweiten Mikroblogging-Plattform Mastodon teil. Zur HAM RADIO fiel der offizielle Startschuss. Damit können jetzt alle Mitglieder sowie Ortsverbände, Distrikte und Referate des DARC öffentlich über Ihre Aktivitäten rund um den Funk berichten. DARC-Vorstandsmitglied Ronny Jerke, DG2RON kommentiert: "Der Probebetrieb mit 50 Teilnehmern war erfolgreich. Ich freue mich, dass wir das neue Angebot jetzt an die Mitglieder übergeben können. Mein Dank geht an das Team, dass die Plattform ehrenamtlich betreibt."