Jugendfieldday DAØYFD in Marloffstein

Jährlich findet auf der Wiese am höchstgelegenen Punkt Marloffsteins der Youth Field Day statt. Neben Aktivitäten auf allen Amateurfunkbändern gibt es noch eine Fuchsjagd und Ausbildungsbetrieb, nicht nur für die Kinder. Dieses Jahr findet der 28. Fieldday von Freitag, 15. August bis Sonntag, 17. August statt. DAØYFD ist nicht nur das Rufzeichen einer Amateurfunkstation, sondern ein Amateurfunkevent von Jugendlichen und jung gebliebenen für Kinder, Jugendliche und alle anderen Neugierigen. Vor Ort werden die unterschiedlichen Facetten des Amateurfunks gezeigt.