Kanada: Arctic OTHR geplant

Kanada plant eine Partnerschaft mit Australien, um sein neues Arctic Over The Horizon Radar (A-OTHR) zu bauen, das wichtige neue Frühwarnmöglichkeiten bieten und dazu beitragen soll, Radarabdeckungslücken über der immer strategischer werdenden arktischen Region zu schließen.

Australien betreibt mit dem Jindalee Operational Radar Network (JORN) ein aus drei separaten Überhorizont-Radaren bestehendes See- und Luftraum-Überwachungssystem. Die Anlagen, die bereits in den 1990er Jahren errichtet wurden, stehen in Queensland, Westaustralien und dem Northern Territory. Sie dienen dazu, 37.000 km weitgehend ungeschützte Küstenlinie und 9 Millionen Quadratkilometern Ozean zu kontrollieren. Laut Angaben des Herstellers BAE hat JORN eine Reichweite von 1.000 bis 3.000 Kilometern.



Das DARC-Referat Intruder Monitoring stellt eine Audioaufnahme zwecks Identifizierung des JORN zur Verfügung: JORN (WAV).



Foto: Antennen-Array an einem der australischen JORN-Standorte (BAE-Systems)