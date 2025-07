Kanada plant ein arktisches HF-OTHR

Am Donnerstag (17. Juli 2025) gab das kanadische Verteidigungsministerium die Auswahl der ersten Sende- und Empfangsstandorte für das Projekt Arctic Over-the-Horizon Radar (A-OTHR) bekannt. Für einen permanenten Sendestandort hat das Department of National Defence (DND) ein 163 Hektar großes, unbebautes Grundstück im nördlichen Teil von Thistle Trail, etwas nördlich von Bexley Township in der Stadt Kawartha Lakes, Ontario, erworben. Außerdem wurde ein vorläufiger Empfangsstandort identifiziert, der aus 288 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in Clearview Township, Ontario, besteht.

Die Auswahl der ersten beiden Standorte bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung und den Ausbau und ist nach Auffassung des DND ein wichtiger Meilenstein zur Stärkung der Sicherheit und Souveränität Kanadas in der Arktis. Das A-OTHR-Projekt wird voraussichtlich bis Ende 2029 die erste Betriebsfähigkeit erreichen. Es wird letztlich vier Standorte benötigen, um voll einsatzfähig zu sein: zwei Sende- und zwei Empfangsstandorte.



Die ersten Arbeiten an den Standorten Kawartha Lakes und Clearview Township werden voraussichtlich im Winter 2026 beginnen. Das DND verpflichtet sich, detaillierte Informationen weiterzugeben, sobald sie verfügbar sind.



Over-the-Horizon Radar kann auf Kurzwelle die Überwachung in weitaus größeren Entfernungen durchführen als herkömmliche Radartechnologie, da die Radarstrahlen an der Ionosphäre abprallen und so die Erdkrümmung umgehen können. Ein für Funkamateure bekanntes Phänomen.



Das künftige System umfasst eine Frühwarnradarabdeckung und ermöglicht die Verfolgung von Bedrohungen, die sich dem kanadischen Luftraum von Norden her nähern oder in ihn eindringen, so das DND. Ob auch Frequenzen in den Amateurfunkbändern zum Einsatz kommen, ist nicht bekannt, aber übliche Praxis der Militärs verschiedener Nationen, auch seitens NATO-Staaten, wie der IARU INTRUDER WATCH SERVICE immer wieder dokumentiert.



Foto: DND, Kanada