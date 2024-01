Kids Day 2024

Der DARC widmet das Jahr 2024 der Jugend. Eine erste Aktivität, um Kinder an den Amateurfunk heranzuführen, bietet der Kids Day im Januar. Zu dieser Veranstaltung lädt die US-amerikanische Amateurfunkvereinigung ARRL 2x im Jahr ein. Ziel ist es, den Amateurfunk bei jüngeren Menschen bekannt zu machen, Erfahrungen am Funkgerät zu vermitteln und Interesse am Erwerb einer Amateurfunk-"Lizenz" zu wecken. Der Termin für den ersten "Kids Day" im Amateurfunkjahr 2024 ist Samstag, der 6. Januar. International finden die Aktivitäten von 1800 UTC bis 2359 UTC. Spaß und Erleben stehen im Vordergrund.