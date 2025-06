Längstwellensender SAQ am 2. Juli wieder auf Sendung

Am 2. Juli geht der schwedische Längstwellensender SAQ auf 17,2 kHz wieder auf Sendung. Und das an einem besonderen Tag: Am 2. Juli 1925 wurde die Radiostation Grimeton offiziell eingeweiht. Der Alexanderson-Alternator wird um 0830 UTC gestartet und die erste Sendung soll um 1100 UTC erfolgen. Für die zweite Sendung wird der Alexanderson-Alternator um 1230 UTC hochgefahren gefolgt von der eigentlichen Sendung um 1300 UTC.