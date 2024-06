Makerthon-Wettbewerb auf Europas größter Amateurfunkmesse

Auf der HAM RADIO 2024 wird es auf dem Gemeinschaftsstand der DARC Referate AJW, VUS und Notfunk den 50ohm.de Makerspace geben. Innerhalb dieses kreativen Bereichs findet ein spannender Makerthon-Wettbewerb statt. Bringe deine Projektidee und Materialien mit zur Messe und arbeite entweder alleine oder in Teams an deinem Projekt, sowohl am Freitag als auch am Samstag.