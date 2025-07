Mond lässt Erdrotation beschleunigen

Wie am Mittwoch, den 9. Juli sowie Donnerstag, den 10., wird die Erde ihre Rotation auch am 22. Juli bzw. 5. August messbar beschleunigen und die übliche Tageslänge von 24 Stunden um 1,3 bis 1,5 Millisekunden verkürzen [1]. Am wahrscheinlichsten gilt der Mond als Ursache dafür. Der Mond hat jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Erdrotation, sondern auch auf die Ionosphäre.

Die Mondbahn ist nicht nur elliptisch, sondern auch in Bezug auf die Erde schief – mit einem Winkel zwischen 18° und 28° gegenüber dem Erdäquator. Je größer dieser Winkel ist, desto schneller kreist die Erde. An den oben genannten Tagen befindet sich der Mond nahe 28°.



Weltweit sind 450 Atomuhren in Betrieb , die die Zeit mit einer Genauigkeit messen, die nur etwa eine Sekunde alle 100 Millionen Jahre beträgt. Der kürzeste Tag seit Inbetriebnahme der Atomuhren in den 1950er Jahren ereignete sich laut „Date and Time“ im vergangenen Jahr am 5. Juli, als die Erde 1,66 Millisekunden schneller verlief [2].





Der Mond hat jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Erdrotation, sondern auch auf die Ionosphäre. Man kennt diesen Effekt als „gravitationsbedingte Atmosphärentiden“. Genau wie die Ozeane erfährt dabei auch die Atmosphäre eine (deutlich kleinere) Gezeitenwirkung durch den Mond. In der Ionosphäre zeigt sich diese „luner tide“ als eine periodische Variation der Elektronendichte und der ionosphärischen Ströme, mit einer Periode von etwa 12 Stunden und 25 Minuten. Beobachtungen zeigen, dass die Tiden den TEC (Total Electron Content, [3]) um einige Prozent (typisch 5–10 %) modulieren können, mit maximalen Amplituden in tiefen Magnetfeldneigungen (low latitudes) und im Winterhalbjahr der jeweiligen Hemisphäre [4]. Die Veränderungen sind nur mit präzisen GNSS- oder Satellitendaten nachweisbar. Praktische Auswirkungen auf die Funkausbreitung im Amateurfunkdienst sind jedoch nicht erkennbar.





Foto: Das Bild entstand während der Mondmission „Apollo 8“. © William Anders/NASA





[1] time.com/7301379/earth-rotation-speeding-up-science/

[2] www.timeanddate.com/news/astronomy/earth-fast-rotation-2025

[3] Total Electron Content (TEC): Gesamtzahl der Elektronen in der Ionosphäre, die sich in einer Säule mit einem Quadratmeter Querschnitt zwischen einem Sender und einem Empfänger befinden.

[4] https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2014JA020189