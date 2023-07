NDR berichtet in TV und Radio über Amateurfunk

Am 1. Juli wurde innerhalb der NDR-Reihe „Mein Lieblingsplatz“ ein Beitrag aus dem Amateurfunkzentrum in Braunschweig im Rundfunk bei NDR1 – Radio Niedersachsen und im Fernsehen bei „Hallo Niedersachsen“ gesendet. Gezeigt wurden u.a. die Erzeugung von Morsezeichen in einem einfachen Steckbrettaufbau mit einem Quarzoszillator, der durch einen Arduino Nano gesteuert wurde, außerdem Funkbetrieb an der Clubstation, die Antennenanlage und ein Blick in den Seminarraum mit dem QSL-Regal. Dazu gab es allgemeine Informationen über den Amateurfunk.