NDR - "Gruß an Bord" (2024)

Der Zeitplan der Media Broadcast GmbH sieht die jährliche Sendung "NDR Gruß an Bord" am 24. Dezember von 1800-2100 UTC wie folgt vor (Frequenzangaben in kHz): 6030 (via Issoudun), 6080 (via Tashkent), 9635 (via Moosbrunn), 11650 (via Issoudun), 13830 (via Nauen), 15770 (via Okeechobee).