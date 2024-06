Neuer Vorsitzender im Komitee für politische Beziehungen

Das Amt des Sekretärs übte er bis April 2015 aus, als er zum Präsidenten der Cyprus Amateur Radio Society gewählt wurde – ein Amt, das er bis heute ausübt. Zu seinen Hauptinteressen im Amateurfunk gehören DXing, Wettbewerbe, Feldtage, Betreuung und Anleitung neuer, angehender Funkamateure, insbesondere der Jugend. Er nimmt aktiv an jährlichen Jugend-Wissenschaftsmessen zur Förderung des Amateurfunks teil. Er ist freiwilliges Mitglied verschiedener Arbeitsgruppen für das IARU R1-Programm „Shaping the Future“ (https://www.iaru-r1.org/stf/). Er hat einen M.Sc. in Datenkommunikationssystemen und arbeitet für ein Telekommunikationsunternehmen als Leiter der Zugangsnetzabteilung. Das Exekutivkomitee möchte auch Séamus, EI8BP, für seine hervorragende Arbeit in der IARU danken. Als Anerkennung für die geleistete Arbeit wurde Séamus auf der Generalkonferenz 2023 in Zlatibor mit der Roy Stevens G2BVN Memorial Trophy ausgezeichnet. Das Exekutivkomitee freut sich, dass Séamus Nestor während einer Übergangszeit unterstützen wird.