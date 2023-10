Neuer Vorstand im Distrikt Württemberg (P)

Denis Mrsa, DL5SFC, wurde auf der Distriktsversammlung Württemberg (P) mit 57 % der Stimmen zum neuen Distriktsvorsitzenden gewählt. Für das Amt des Distriktsvorsitzenden kandidierte auch Werner Mauser, DG8WM; mit nur 43 % der Stimmen verfehlte er das Amt. Stellvertreter sind Dr. Andreas Lock, DG8AL, und Harald Tietze, DK3SI. Neuer Kassierer ist Joachim Harteker, DG2GBZ. Die Versammlung fand am 29. Oktober in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) statt.