Neuer Winlink-Knoten: DB0HCY

Seit einigen Wochen ist mit DB0HYC ein neuer Winlink-Knoten auf Kurzwelle in Betrieb, einer der wenigen, der auch im 15-m-Band erreichbar ist. Der Standort in der Nähe der Nordseeküste bei Jever, über feuchtem und salzigem Boden, ist für den Kurzwellenbetrieb hervorragend geeignet. Betreiber der Station ist Alexander Barz, DL4EEC. DB0HYC ist speziell für das Zielgebiet Ostatlantik, Afrika, Mittelmeer, Rotes Meer, Nordatlantik und natürlich zu bestimmten Tageszeiten auch darüber hinaus gedacht.

Die Winlink-Frequenzen sind: 7052 kHz, 14 111 kHz sowie 21 114 kHz (J3E-U). Weitere Frequenzen im 30- und 160-m-Band sollen bald folgen. Für den Winlink-Betrieb müssen die Transceiver jeweils um 1,5 kHz tiefer eingestellt werden ("dial frequency"). Neben VARA 2300, VARA 500, Pactor 2 und Pactor 3 wird neuerdings auch Pactor 4 angeboten. Als Antenne wird eine bodennah montierte Xiegu VG4 (4-Band Vertikal) verwendet, weitere Informationen gibt es auf QRZ.com.



Das ehrenamtlich betriebene Winlink-2000-Netz richtet sich vor allem an sogenannte Blauwasser-Segler - also Hochseesegler. Sie nutzen es, um auf Hoher See E-Mails senden und empfangen zu können. Sie brauchen dafür aber eine Amateurfunklizenz. Segler ohne Amateurfunklizenz können das Sailmail-Netz nutzen. Das kostet ca. 250 US$ pro Jahr. Für dessen Nutzung wird ein Long Range Certificate (LRC) benötigt.



Weitere Infos dazu unter www.blauwasser.de/email-versand-von-bord-amateurfunk.



Foto: Savopoulos Nikolaos / Wikipedia (CC BY-SA 4.0)