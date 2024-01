Neues Highlight im Sonntagsprogramm der HAM RADIO: AfuBarcamp

Die HAM RADIO in Friedrichshafen ist jedes Jahr eines der drei großen Amateurfunktreffen weltweit. Sie bietet Messebetrieb, Flohmarkt, Vortragsprogramm und mehr. Das AfuBarcamp ist eine kleine, kreative Veranstaltung, die in der Amateurfunkwelt immer wieder Neues anregt und den Beteiligten Spaß macht. Die beiden haben sich jetzt zusammengetan: Das nächste Präsenz-AfuBarcamp soll im Rahmen der HAM RADIO in den Messehallen stattfinden, und zwar am Messesonntag. Beide Seiten sind begeistert über die Perspektiven, die diese Zusammenarbeit eröffnet.

Die HAM RADIO freut sich über ein neues Highlight im sonst wenig gefüllten Sonntagsprogramm. Das AfuBarcamp hat während der Pandemie eine erfolgreiche Online-Variante etabliert, aber findet es seitdem schwierig, genug Teilnehmende zu finden, die physisch anreisen wollen. Bei der HAM RADIO sind ohnehin viele Leute vor Ort – sie dürfen nur am Sonntag nicht vor der Zeit abreisen. Insgesamt sieht das nach einem Win / Win / Win-Szenario aus! Wobei das dritte „Win“ sich natürlich auf die Teilnehmenden bezieht, die am AfuBarcamp ihre Freude haben werden. Wer dazugehören will, besorgt sich gelegentlich eine HAM RADIO Eintrittskarte – davon abgesehen ist das HAM RADIO AfuBarcamp kostenlos. Es findet statt am Sonntag, 30. Juni von 10 bis 13.30 Uhr MESZ in den Messehallen. Weitere Details sind noch nicht entschieden, sie werden nach und nach auf https://afubarcamp.de veröffentlicht. Wer vorher in die Dynamik eines AfuBarcamps eintauchen will, kann das bequem von zu Hause tun: Das nächste Online-AfuBarcamp findet statt am kommenden Mittwochabend, 31. Januar, auf https://treff.darc.de ab 19 Uhr. Auch dazu finden sich weitere Informationen auf https://afubarcamp.de.