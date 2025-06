NOAA-18 außer Dienst nach Defekt

Der polumlaufende Wettersatellit NOAA-18, gestartet am 20. Mai 2005, wurde am 6. Juni 2025 außer Dienst gestellt. Der S-Band Transmitter 4 (STX4), der für Kommando- und Telemetriedaten verantwortlich war, fiel am 31. Mai 2025 aus. Eine Wiederherstellung war nicht möglich, wodurch der sichere Betrieb gefährdet gewesen wäre. Nutzer sollen auf das Joint Polar Satellite System (JPSS) der NOAA umsteigen, das globale Beobachtungen liefert und Vorhersagen zu Wetterereignissen verbessert.