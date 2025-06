NOAA stuft Magnetsturmwarnung hoch / Update: CME gegen 0530 UTC eingetroffen

Der mit dem M8-Flareausbruch vom 31. Mai beobachtete koronale Massenauswurf (CME) ist heute Morgen schneller als erwartet an der Erde vorbeigezogen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwinds liegt bei über 1000 km/s, was sehr hoch ist, und die Bz-Komponente des interplanetaren Magnetfelds (IMF) ist zunächst nach Süden gerichtet (minus 24, siehe Abb.). Inzwischen hat die NOAA ihre Warnung hochgestuft.

Sie geht davon aus, dass bereits Sonntagvormittag bis zum frühen Montagmorgen sich die Bedingungen voraussichtlich rasch verschärfen. G3- bis G4-Bedingungen (starker bis schwerer Magnetsturm) sind wahrscheinlich, mit einer Chance auf G5 (extremer Magnetsturm), jetzt sowohl am Sonntag als auch am Montag. Es wird erwartet, dass die Auswirkungen des CME bis zum Dienstag anhalten werden, wobei für den Rest des Zeitraums mit einem leichten bis moderaten Magnetsturm (G1/G2) zu rechnen ist.



Aber: "Während das Eintreffen des CME auf der Erde mit großer Sicherheit vorausgesagt werden kann, ist das Ergebnis in Bezug auf den Zeitpunkt und das Ausmaß deutlich schlechter", heißt es in einer E-Mail der NOAA von Sonntag früh.



Quelle: NOAA Forecast Discussion, herausgegeben am 1. Juni 2025, 0030 UTC, NOAA/SWPC; ACE-Messdaten.