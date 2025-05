Noch etwa einen Monat bis zur HAM RADIO

In etwa einem Monat öffnen sich die Türen der diesjährigen Amateurfunkmesse HAM RADIO auf dem Messegelände Friedrichshafen am Bodensee. Die 48. HAM RADIO findet zusammen mit dem 74. Bodenseetreffen vom 27. bis 29. Juni statt. Die Besucher erwartet an allen drei Tagen ein volles Programm. Im vergangenen Jahr kamen 11300 Besucher aus 58 Ländern an den Bodensee, um die „Welt des Amateurfunks“ vor Ort zu erfahren. Der DARC als ideeller Träger hat zusammen mit der Messe Friedrichshafen wieder ein spannendes Programm für Sie in Vorbereitung.

In Anlehnung an die im vergangenen Jahr in Kraft getretene novellierte Amateurfunkverordnung (AFuV), die offiziell Remotebetrieb für die Amateurfunk-Klasse A ermöglicht, lautet das Messemotto in diesem Jahr „Connecting the World“. Der Startschuss für das Remote-Stationsprojekt des DARC soll auf der Messe fallen. Voraussichtlich werden in der Messehalle A1 die Hersteller und Händler auch wieder technische Neuigkeiten zeigen. Viel Gelegenheit zum Stöbern bietet der große HAM-Flohmarkt in zwei eigenen Hallen. Auch funkbetrieblich passiert was: Die Lizenzen für die Messerepeater sind beim SysOp eingegangen, so bleiben Sie vor Ort in Kontakt. In der DOK-Börse können Sie zudem ihren DOK „verteilen“. Am Sonntag lockt das AfuBarcamp als innovatives Weiterbildungsformat. Die Jugend kann preiswert im HAM CAMP übernachten und auf der HAM RALLYE die Welt des Amateurfunks vor Ort entdecken. Die Lehrerfortbildung gibt abermals viel Fachwissen für Lehrkräfte an die Hand, ähnlich ist es mit der SDR-Academy mit SDR-Themen für den interessierten Funkamateur. Sportlich wird es hingegen beim Foxoring am Sonntag. Weitere Details zu diesen und weiteren Angeboten auf der Messe lesen Sie in der CQ DL 6/25 (und auch 7/25, die noch kurz vor der HAM RADIO erscheint).