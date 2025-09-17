Noch Plätze frei für das Seminar "Smithdiagramm und Netzwerkanalysator mit erweiterter Messpraxis"

Bei dem Seminar "Smithdiagramm und Netzwerkanalysator mit erweiterter Messpraxis" vom 24. – 25. Oktober 2025 unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Michael Hartje, DK5HH, sind noch Plätze frei, die gerne noch belegt werden können.

Das Smithdiagramm ist eine Darstellungsmethode bei der Messung von HF-Bauelementen, Leitungen, Antennen, Balunen und Filtern. Der Vektornetzwerkanalysator (VNA) kann dazu als Messgerät eingesetzt werden. Mit dem Smithdiagramm wird eine Beurteilung der gemessenen Eigenschaften aber auch der Beschaltung mit der Schaltungsumgebung möglich. Im besonderen betrifft dies zB. die Resonanzeigenschaften einer Antenne und deren Anpassung.





Mit einem von den Teilnehmern mitgebrachten vektoriellen Netzwerkanalysator (z B. NanoVNA, VNWA oder andere Geräte) werden die Teilnehmer in praktischen Beispielen die Netzwerk- und Leitungsanalyse kennenlernen und in Übungen vertiefen und anwenden. Dazu wird auf Nachfrage auch eine Einführung in den Umgang mit dem VNA erarbeitet. Schließlich wird die Übernahme der Messung in Simulationsumgebungen (einfache und komplexere) erläutert und mit Beispielen vertieft.





Es werden Beispiele für Kurzwelle und für höhere Frequenzen vorbereitet und gemeinsam mit den Teilnehmern bearbeitet. Teilnehmer können anschließend Leitungen und Antennen mit VNA messen und beurteilen. Sie sind in der Lage, einfache Netzwerke zu analysieren und hinsichtlich der Abweichungen zu bewerten.



Der Preis für Mitglieder beträgt 190,- €. Das DARC-Seminar erstreckt sich von Freitagabend bis Samstagabend incl. einer Übernachtung im Hotel und Verpflegung. Der Link zur Anmeldung: https://events.darc.de/smith-2025/