O.M. International Sideband Society (OMISS) legt den Fokus auf SSB

Wann immer man in anderen Teilen der Welt unterwegs ist, so kann man dort von anderen Kulturen, Gegebenheiten oder auch Aktivitäten erfahren. Auf der US-Amateurfunkmesse Hamvention ist die O.M. International Sideband Society zugegen, kurz OMISS. Gegründet in 1981, will man in dieser Vereinigung den weltweiten Funkverkehr speziell in SSB fördern. Es gibt regelmäßige Netze („Nets“) auf verschiedenen Bändern -- z.B. 40 m, 80 m, 20 m, 15 m usw. --, bei denen sich Mitglieder treffen und Kontakte austauschen.