Online-AfuBarcamp am 15.11.2023

Die Sessionthemen stehen nicht vorher fest, sondern werden von den Teilnehmenden mitgebracht und am Anfang des AfuBarcamps in der "Sessionplanung" gesammelt; Motto: Was dran ist, kann auch dran kommen. Die Sessions werden regelmäßig als interessant gelobt. Wir ermuntern diejenigen, die das Format noch nicht kennen, es einmal auszuprobieren und gerne auch gleich beim ersten Mal eigene Themen mitzubringen. Das AfuBarcamp findet online auf treff.darc.de statt. Die Teilnahme ist also bequem von zu Hause aus möglich, sie ist kostenlos und steht auch interessierten nicht-DARC-Mitgliedern offen. Der Termin ist der kommende Mittwochabend 15.11.2023, Einlass ist ab 18:30 MEZ, wir fangen pünktlich um 19:00 MEZ an. Weitere Informationen hat www.afubarcamp.de.