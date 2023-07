Online-Lehrgang zur Klasse E

Über 250 Funkamateure hat der Distrikt Niedersachsen (H) in den vergangenen zwei Jahren durch seine Onlinekurse ausgebildet und möchte dieses bewährte Konzept nun fortsetzen: Am 23. August 2023 startet mit einem Kennenlerntermin ein neuer Lehrgang zur Klasse E. Er findet an insgesamt zehn Samstagen in Folge statt. Beim Auftakttermin werden alle organisatorischen Fragen beantwortet.