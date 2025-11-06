Online-Schulung am 4.12.: Netxp-Verein für neue User

Für neue Nutzer des Mitgliederverwaltungs-Programms Netxp-Verein bieten Clemens Miara, DG1YCR, und Heinz Mölleken, DL3AH, am 4. Dezember um 19 Uhr eine Onlineschulung an. Die Dauer beträgt ca. eineinhalb bis zwei Stunden.

Zielgruppe sind neue Kassenwarte und Vorstände in Ortsverbänden und Distrikten.

Der Link zur Veranstaltung: treff.darc.de/d/.



Im Anschluss an die Schulung finden am Montag, 8. Dezember, und am Montag, 15. Dezember, jeweils um 19 Uhr „Hilfesprechstunden“ für die Benutzung und Fragen zu Netxp-Verein statt – ebenfalls auf treff-darc.de. Hier werden gemeinsam Lösungen für Fragen und Probleme erarbeitet. Teilnehmer müssen sich mit Ton zuschalten können und auf Netxp zugreifen können.