Zielgruppe sind neue Kassenwarte und Vorstände in Ortsverbänden und Distrikten.
Der Link zur Veranstaltung: treff.darc.de/d/.
Im Anschluss an die Schulung finden am Montag, 8. Dezember, und am Montag, 15. Dezember, jeweils um 19 Uhr „Hilfesprechstunden“ für die Benutzung und Fragen zu Netxp-Verein statt – ebenfalls auf treff-darc.de. Hier werden gemeinsam Lösungen für Fragen und Probleme erarbeitet. Teilnehmer müssen sich mit Ton zuschalten können und auf Netxp zugreifen können.
Online-Schulung am 4.12.: Netxp-Verein für neue User
