OV Alfeld (H01) besucht AFZ in Baunatal

Ein Funktionsträgerseminar war der Auslöser: Als dort die obligatorische Einladung an die Ortsverbände ausgesprochen wurde, doch einmal das Amateurfunkzentrum in Baunatal zum Ziel einer OV-Reise zu machen, zögerten die Funkamateure aus Alfeld (H01) nicht lange: Heute statteten sie dem AFZ einen Besuch ab. Neben einer Führung durch die beiden DARC-Gebäude stand als Highlight der erfolgreiche Kontakt aus dem Funkturm zur Neumeyer-Station III in der Antarktis auf dem Programm.