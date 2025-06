Prof. Dr. Matthias Jung, DL9MJ, erhält Horkheimerpreis 2025

Der DARC-AJW-Referent Prof. Dr. Matthias Jung, DL9MJ, hat den Horkheimerpreis 2025 erhalten. Er erhielt diese hohe Auszeichnung des DARC e.V. für seine besonderen Leistungen im Bereich der Ausbildung neuer Funkamateure. OM Matthias war zusammen mit einem Team an der Überarbeitung des Amateurfunk-Fragenkatalogs beteiligt, genauso wie die Schaffung der Lernplattform 50ohm.de. In der Laudatio des DARC-Vorsitzenden Christian Entsfellner, DL3MBG, klang das wie folgt:

„Du bist Brückenbauer zwischen Technik und Pädagogik und Dir gelingt es, komplexe Inhalte zu vermitteln“, freute sich der DARC-Vorsitzende. Mit einer ausgesprochenen Didaktik konnte der Fragenkatalog auf ein neues Niveau gebracht werden. „Das Ergebnis ist ein transparentes System, offen für alle“, so OM Entsfellner und ergänzte, „mit dem neuen Fragenkatalog wurde die Klasse N erst möglich“. Als weiterhin wegweisend hob der Vorsitzende die öffentliche Plattform 50ohm.de hervor, welche die Funkausbildung digital und kostenlos mit Kursen, Videos und Erklärungen ermöglicht. „Für viele wurde 50ohm.de somit erster Kontakt zum Hobby“, resümiert DL3MBG in seiner Laudatio. Auch menschlich erhielt OM Matthias Würdigung. „Vor allem seine Haltung ist geprägt von Teamgeist und Besonnenheit. Er inspiriert, ohne sich aufzubringen. Du hast dem Amateurfunk neue Impulse gegeben, nicht durch Worte, sondern durch Taten. Das will der Preis fördern!“ Prof. Dr. Matthias Jung, DL9MJ, nahm den Horkheimerpreis dankend entgegen und gab sogleich einen Ausblick: „Ich möchte das Geld in Jugendprojekte überführen, wir werden uns etwas schönes ausdenken!“