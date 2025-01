Prof. Dr. Ulrich L. Rohde, DJ2LR im Interview

In einem YouTube-Beitrag erzählt Prof. Dr. Ulrich L. Rohde, DJ2LR, im Interview mit den beiden YLs Amalia, DO2AMA, und Claudia, DC2CL, wie er damals in den 80er Jahren mit seinem damaligen Team an der SDR-Technologie geforscht und entwickelt hat. Erwähnt wird auch das Zusammenspiel von privatem Amateurfunk mit dem Beruf und was der Amateurfunk Herrn Professor Rohde in seinem Leben gebracht hat.