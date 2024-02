QO-100 ist 5 Jahre im Orbit

Der erste geostationäre Amateurfunksatellit Qatar-OSCAR 100 feiert sein fünftes Jubiläum: Am 14. Februar 2019 gab die Qatar Amateur Radio Society (QARS) die beiden Transponder von Es’hail-2 zum offiziellen Betrieb durch die Funkamateure frei.

Der Amateurfunk- und Fernsehsatellit Es’hail 2 wurde von der Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) in Japan gefertigt. Er entstand in einer Kooperation der Es'hailSat Qatar Satellite Company, der katarischen Amateurfunkvereinigung Qatar Amateur Radio Society (QARS) und der deutschen AMSAT-DL e.V. Der Start erfolgte am 15. November 2018 auf einer SpaceX Falcon 9 Trägerrakete – seitdem erfreut sich der Satellit einer stetig wachsenden Nutzerzahl.