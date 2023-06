QRV über das Messerelais DBØCOM in Friedrichshafen

Besucher der HAM RADIO haben die Möglichkeit, per Funk vor Ort in Verbindung zu bleiben. Jochen Berns, DL1YBL, betreibt dazu das Relais DBØCOM. Standort ist das Messehochhaus auf dem Messegelände in Friedrichshafen. Neben den im Folgenden aufgeführten Frequenzen ist das Messerelais auf 2 m, 70 cm und 23 cm auch in FM mit einem CTCSS-Ton von 67 Hz zu arbeiten (Ausnahme: DMR-Relais).