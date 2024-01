RADIO DARC berichtet von der Weltfunkkonferenz in Dubai

Im Dezember 2023 ist die Weltfunkkonferenz in Dubai zu Ende gegangen. Dort ging es auch um mehrere Themenblöcke, die für den Amateurfunk von größter Wichtigkeit waren. So lag ein Antrag vor, die Benutzung des 23-cm-Bandes in Zukunft einzuschränken. Dass es doch anders kam, das haben wir der fachlich fundierten Arbeit der Funkamateure und Ihrer Arbeit in den ITU-Gremien zu verdanken. In einer speziellen 1-stündigen Themensendung berichtet RADIO DARC am Sonntag, den 21. Januar 2024, von der Weltfunkkonferenz in Dubai.