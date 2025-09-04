„Damit sollte unser Signal das stärkste KW-Signal sein das am Sonntagmorgen in DL empfangbar ist“, so DF2NU. Weiterhin gibt DF2NU einen Ausblick auf die Sendung am 7. September: „In unserer kommenden Sendung haben wir die Ehre, zwei Spitzenpolitiker zu Gast zu haben. Wir werden ein Grußwort des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier haben und eines des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Dazu gibt es eine sehr bemerkenswerte Festrede des Baunataler Bürgermeisters Henry Richter, die er zur großen Abendgala zur 75-Jahr-Feier des DARC gehalten hat ... und vieles andere mehr!“ Weitere Informationen zu RADIO DARC finden Sie unter https://www.darc.de/nachrichten/radio-darc/.