Rechnungsprüfung in der DARC-Geschäftsstelle

Es gibt Dinge, die müssen einfach sein. Eine Rechnungsprüfung gehört dazu. Aus diesem Grund waren in den letzten Tagen drei Herren in der DARC-Geschäftsstelle zu Besuch, die im wahrsten Sinne des Wortes nach dem Rechten schauten: Heinz Mölleken, DL3AH, Clemens Miara, DG1YCR, und Georg Overhoff, DHØEAV, sahen sich als gewählte Rechnungsprüfer die Bücher genau an – und sorgten dafür, dass auch die Kaffeemaschine nicht stillstand…