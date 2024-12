SAQ Grimeton Heiligabend auf Sendung

Es gibt gute Nachrichten von der Grimeton SAQ Friendship Association. Es wird eine weitere SAQ-Sendung am Morgen des Heiligabend geben. Demnach wird am Dienstag, dem 24. Dezember 2024, SAQ Grimeton auf Sendung sein, um die traditionelle Weihnachtsbotschaft in die ganze Welt zu senden. Dazu wird der 200 kW Alexanderson-Dynamo von 1924 auf 17,2 kHz CW verwendet.