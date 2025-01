Save the Date - Technik-Vortrag: Wavelog - Das DARC Logbuch - Der Einstieg

Am 4.2. um 20 Uhr bietet das DARC Wavelog-Team den ersten Einstiegsvortrag zum DARC Logbuch "Wavelog" im TREFF.DARC an.

An diesem Abend zeigen wir euch, was ihr vom ersten Login bis hin zum ADIF Upload und ersten QSO logging machen müsst.

Zum Schluss gibt es noch ein How to zum einrichten der TRX CAT Steuerung mittels FLrig und WavelogGate.