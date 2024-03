Schwerer geomagnetischer Sturm

Stunden früher als erwartet traf am 24. März um 1437 UT ein CME, ein koronaler Masseauswurf, auf das Magnetfeld der Erde. Der Einschlag öffnete einen Riss in der Magnetosphäre unseres Planeten und löste einen schweren geomagnetischen Sturm der Klasse G4 aus. Der Zeitpunkt des Eintreffens des CME begünstigt Polarlichtbeobachter in Asien, Australien und Neuseeland. Wenn der Sturm noch einige Stunden anhält und sich die Nacht nach Westen verlagert, könnten auch die europäischen Himmelsbeobachter die Polarlichter sehen. (Quelle: spaceweather.com)