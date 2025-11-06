Sechs Stunden Deluxe Online-Event

Das verlängerte Format wurde auf Wunsch der Teilnehmenden eingerichtet. Es beinhaltet dieses Mal vier Session-Slots mit jeweils einer Stunde Zeit zur Themenbearbeitung sowie eine einstündige Abendessenpause von 18:20 bis 19:20 Uhr MEZ.

Am Samstag, den 8. November 2025, findet das nächste Online-AfuBarcamp in einer sogenannten "De-Luxe-Edition" statt. Die Veranstaltung bietet sechs Stunden Amateurfunk-Weiterbildung und Austausch in einer erweiterten Form.

Das Barcamp ist kostenlos und steht allen Amateurfunk-Interessierten offen, unabhängig von einer Mitgliedschaft.



Was ist ein AfuBarcamp? Ein AfuBarcamp ist eine Veranstaltung zur Amateurfunk-Weiterbildung, bei der die Teilnehmenden selbst die Inhalte und Themen bestimmen. Interessierte können eigene Lieblingsthemen oder Fragen, zu denen sie mehr erfahren möchten, zur Diskussion auf die Tagesordnung setzen.

Das Event findet online von 15:00 bis 22:00 Uhr MEZ statt (entspricht 14:00 bis 21:00 Uhr UTC). Der Zugang zur Videokonferenz ist bereits ab 14:30 Uhr MEZ für Technik-Checks geöffnet. Um eine mögliche aktive Teilnahme zu erleichtern, wird darum gebeten, die Konferenz mit Mikrofon (auch nur zuhörend) zu betreten.

Der geplante Ablauf sieht Sessions von 15:50 bis 17:55 Uhr vor der Pause und von 19:20 bis 21:25 Uhr nach der Pause vor.



Die Zugangslinks sind wie folgt:



Für DARC-Mitglieder (mit Login): https://treff.darc.de/d/#/teilnehmer/OE6GcNaO

Für Gäste (alle anderen): https://treff.darc.de/d/#/gastlink/o5RAWYM9



Details zum genauen Ablauf, der Sessionplanung und den Umgangsregeln sind unter https://afubarcamp.de/afubarcamp-2025-11 zu finden.