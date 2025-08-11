Selbstbauwettbewerb zur UKW-Tagung

Die Veranstalter der UKW-Tagung laden wieder zu einem Selbstbauwettbewerb (SBW) rund um den Amateurfunk ein. Der SBW ist wie im vergangenen Jahr wieder offen für alle Ideen rund um den Amateurfunk und die HF-Technik. Zum Jubiläum der 70. Tagung wollen die Veranstalter gesondert Beiträge hervorheben, in der wirkungsvolle Schaltungen, „Minimal Art“, QRP, Röhrenschaltungen von früher nachgebaut oder im 21. Jahrhundert neu gedacht werden, oder z.B. selbstgemachte Komponenten.

Dabei kann, aber muss nicht, die Schaltungstechnik von damals zum Einsatz kommen, es dürfen auch Halbleiter sein. Fertige Exponate bitte am Samstag, den 13. September morgens direkt zur Tagung mitbringen. Die Dokumentation des Projekts ist möglichst eine Woche vor der Tagung elektronisch bei sbw@ukw-tagung.org einzureichen, spätestens aber zusammen mit dem Exponat. Bei Fragen wendet kann man sich an die Jury DL4ZAO, DL2BZE, DK3HD unter sbw(at)ukw-tagung.org wenden. Weitere Informationen zur Tagung unter https://ukw-tagung.org. (Quelle: Württemberg-Rundspruch)