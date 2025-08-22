Stratosphärenballon-Start am DARC-Jubiläum in Baunatal

Am 30. August 2025 feiert der DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club) sein 75-jähriges Bestehen in der Stadthalle Baunatal. Zum Jubiläum gibt es ein besonderes Highlight: den Start eines Stratosphärenballons!

Die Sonde, die der Ballon in eine Höhe von etwa 23 Kilometern transportiert, sammelt Messdaten, um die Ausbreitung von Funksignalen zu untersuchen. Gleichzeitig wird getestet, wie sich normale Elektronik unter extremen Bedingungen wie großer Kälte verhält.