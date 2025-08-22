Aktuelles-Details

      Stratosphärenballon-Start am DARC-Jubiläum in Baunatal

      Am 30. August 2025 feiert der DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club) sein 75-jähriges Bestehen in der Stadthalle Baunatal. Zum Jubiläum gibt es ein besonderes Highlight: den Start eines Stratosphärenballons!

       

      Die Sonde, die der Ballon in eine Höhe von etwa 23 Kilometern transportiert, sammelt Messdaten, um die Ausbreitung von Funksignalen zu untersuchen. Gleichzeitig wird getestet, wie sich normale Elektronik unter extremen Bedingungen wie großer Kälte verhält.

      Ein besonderes Highlight ist die Übertragung von SSTV-Bildern (Slow Scan Television). Der Ballon sendet mit seiner Bordkamera Bilder, die zusammen mit Positions- und Telemetriedaten live auf der 2-m-Frequenz 144,500 MHz übertragen werden.

      Alle Funkamateure sind herzlich eingeladen, die Signale zu empfangen und die Bilder zu dekodieren. Auf der noch bekanntzugebenden Webseite wird es ein Rapport-Formular geben, in der man seinen Empfang des Ballons melden kann.

      • Wann: 30. August 2025, 14:00 Uhr
      • Wo: Europaplatz vor der Stadthalle Baunatal
         

      Alle Funkamateure und Interessierten sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Moment mitzuerleben und mit uns das Jubiläum zu feiern. Wir freuen uns auf euch!

