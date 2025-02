Tag der Raumfahrt: Familientag bei der Sternwarte Bochum

Unter dem Motto “Abenteuer Weltraum – Familientag & Retro-Space-Computer-Event” findet am 29. März 2025 an der Sternwarte Bochum im Rahmen des “Tag der Raumfahrt” ein Event für die ganze Familie statt. Organsiert wird das Ganze von ESERO Germany, dem Bildungsbüro der europäischen Raumfahrtagentur ESA in Deutschland.

Spaß & Wissenswertes für Groß und Klein gibt es am Samstag, den 29.03.2025 beim „Familientag Abenteuer Weltraum“. Die Besucher können sich von 10:30-17:00 Uhr rund ums Radom der Sternwarte Bochum auf eine Entdeckungsreise begeben und tauchen in die Welt von Astronomie, Raumfahrt und Computergeschichte ein.





Treffenderweise ist dies gleichzeitig der Tag der Astronomie und weiterhin ereignet sich über die Mittagszeit eine Partielle Sonnenfinsternis, die bei gutem Wetter unter fachkundiger Anleitung an der Sternwarte zu beobachten sein wird.





An verschiedenen Mal-, Bastel-, Experimentier- und Informationsstationen gibt es für die Gäste viel zu entdecken. Anhand von Kurz-Führungen können die großen und kleinen Abenteurer*innen die Satellitenbodenstation Radom mit ihren Ausstellungen erforschen.





Wir lassen an diesem Tag zudem die 80er und frühen 90er Jahre lebendig werden und laden alle Computerbegeisterten – vom Kindergartenkind bis zur Seniorin und Senior – zu einem Space-Event der besonderen Art: Der große Vortragsraum verwandelt sich in ein Retro-Computer-Spiele-Paradies: Berichten Sie Ihren Kindern und Enkeln aus Ihrer spannenden Jugendzeit, überprüfen Sie an ausgestellten Geräten ihre Programmierkenntnisse oder erleben Sie einfach gemeinsam die Lieblingsspiele von einst… Begrenzter Platz für mitgebrachte eigene Rechner/ Konsolen ist ebenfalls vorhanden.





Zum guten Schluss gibt es auch noch einen Kinder-Flohmarkt und eine Retro-Computer-Tauschbörse..

Ihr seht: Viele gute Gründe für eine Besuch der Sternwarte Bochum!





Wann: Samstag, 29. März 2025 von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr Ort: Obernbaakstr. 6, 44797 Bochum, Radom der Sternwarte Bochum Anmeldung: ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei!