- Termin: Samstag, den 14. Februar 2026
- Dozent: Thilo Kootz, DL9KCE
- Preis: 190,00 € incl. einer Übernachtung von Freitag auf Samstag
Zum Ablauf:
Thilo, DL9KCE, steht Freitagabend ab 18 Uhr für erste Fragen zur Verfügung. Gleichzeitig wird Funkbetrieb an der DARC-Clubstation angeboten. Ganztagsseminar am Samstag, den 14. Februar 2026 von 09:00 bis 17:00 Uhr.
Die Seminargebühr beinhalt eine Übernachtung (Fr/Sa) im Hotel Stadt Baunatal sowie Verpflegung während des Seminares, Anreise Freitagabend. Das Seminar ist nur für DARC-Mitglieder buchbar unter: https://events.darc.de/.