Termin zum Vormerken: Seminar "Antennensimulation mit 4nec2" am 14. Februar 2026

Funkamateure experimentieren mit Antennen oft empirisch. Dabei ist die Freeware 4nec2 ein leistungsfähiges Tool zur Vorhersage und Analyse der Wirkungsweise von Antennen. Im Seminar lernen Sie den Umgang mit der Software und simulieren Ihre Antennen selbst! Das Seminar richtet sich an Anfänger, aber auch an Teilnehmer die mit 4nec2 schon gearbeitet haben, sich aber noch nicht sicher im Umgang damit fühlen.

Termin: Samstag, den 14. Februar 2026

Samstag, den 14. Februar 2026 Dozent: Thilo Kootz, DL9KCE

Thilo Kootz, DL9KCE Preis: 190,00 € incl. einer Übernachtung von Freitag auf Samstag

Zum Ablauf:

Thilo, DL9KCE, steht Freitagabend ab 18 Uhr für erste Fragen zur Verfügung. Gleichzeitig wird Funkbetrieb an der DARC-Clubstation angeboten. Ganztagsseminar am Samstag, den 14. Februar 2026 von 09:00 bis 17:00 Uhr.





Die Seminargebühr beinhalt eine Übernachtung (Fr/Sa) im Hotel Stadt Baunatal sowie Verpflegung während des Seminares, Anreise Freitagabend. Das Seminar ist nur für DARC-Mitglieder buchbar unter: https://events.darc.de/.