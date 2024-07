Tevel-Satelliten nähern sich Wiedereintritt

Die Satelliten der Tevel-Mission, die jeweils einen FM-Transponder tragen, stehen kurz vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Die Tevel-Mission besteht aus acht Satelliten, die vom Herzliya Science Center in Israel entwickelt wurden. Tevel-5 und Tevel-6 sind bereits am 18. und 19. Juli in der Erdatmosphäre verglüht.