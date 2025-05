„Thanks for being here!“ oder „Vielen Dank, dass Ihr da seid!“

„Thanks for being here“ oder im zu Deutsch „Vielen Dank, dass Ihr da seid“ – ein Spruch, der dem DARC-Standteam in diesem Jahr besonders oft gegenüber geäußert wurde. Auf der einen Seite geht das runter wie Öl, auf der anderen Seite kann man aufgrund der politischen Rahmenbedingungen schon nachdenklich werden, warum demzufolge doch einige ausländische Besucher in diesem Jahr der US-Amateurfunkmesse Hamvention ferngeblieben sind. Das muss allerdings nicht heißen, dass wenig los ist. Im Gegenteil.