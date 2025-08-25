Der Württemberg-Rundspruch Nr. 25/35 berichtet redaktionell dazu: „Viele haben auf den Nachfolger des sehr erfolgreichen IC-7300 gewartet. Der IC-7300MK2 wird auf der Tokyo Ham Fair vorgestellt ... Hier gibt es einen Link zur vorläufigen Broschüre und zu einem Video: https://icomuk.co.uk/Icom-Unveils-the-IC-7300MK2-The-Evolution-of-a-HF-Legend/2/5232/, https://www.youtube.com/watch?v=OnrJ5dxxFRc. Hier die Neuerungen: Verbesserte Empfangsdaten, geringerer Standbystrom beim Empfang, HDMI-Anschuss für einen externen Monitor, separater Anschluss für eine Antenne (Hier können zusätzlich Filter eingeschleift werden), Netzwerkanschluss für erleichterten Remotebetrieb, USB C Anschluss und eingebauter CW-Decoder.“ Nach der Tokyo Ham Fair, der HAM RADIO (Friedrichshafen) und der Hamvention (USA) sind alle „drei großen“ Amateurfunkmessen dieses Jahr gelaufen. Im September findet in Spanien die Íberradio statt (https://www.iberradio.es/en/), die wir Ihnen in diesem Jahr einmal näher in Bild, Ton und Text vorstellen wollen. Weitere Informationen zur Tokyo Ham Fair finden Sie u.a. bei https://de.wikipedia.org/wiki/Ham_Fair und https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-6_ham-fair/Ham%20Fair%202025,%20Tokyo.html.
Nachtrag vom 27.8.25:
Rudi Klos, DK7PE, hat einen YouTube-Film über die Messe erstellt und unter https://www.youtube.com/watch?v=4bUtCUvBNcc veröffentlicht.
